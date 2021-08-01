新北市一名人夫阿傑（化名）在妻子懷孕6月時外遇，向女同事傳訊，「我愛妳」、「陪我做床上運動吧」、「除了妳，我都不要」等，讓人妻難過至極，一度想不開。新北地院審結，判阿傑與小三須連帶賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，阿傑的妻子主張，阿傑自2019年12月起就開始無故晚歸、外宿，當時她已懷有6個月的身孕，且2020年2月間，她甚至發現阿傑與一名女子小惠（化名）互傳親密訊息，包括，「我愛妳」、「我在想妳」、「我好喜歡抱著妳睡覺」、「想抱抱」、「想親親」、「陪我做床上運動吧」、「除了妳，我都不要」、「我肩膀好多印子喔！」、「妳給我的印子」、「親親的時候妳有覺得我嘴巴緊嗎？」、「別的地方比較緊」、「我插的地方」等語。

姦情曝光後，阿傑曾向妻子承諾不再與小惠聯絡，但人妻卻在同年4月在豆漿店外目擊兩人緊緊相擁，並於同年5月間，她才剛生完小孩22天時，阿傑與小惠一同前往龜山的汽車旅館開房間。人妻因阿傑外遇承受極大的壓力，一度想不開，遂向兩人提告求償100萬元精神撫慰金。

對此，小惠聲稱，人妻並無證據，而她與阿傑只是公司同事，並沒有超越朋友的互動；阿傑則辯駁，妻子所說的並非事實。

新北地院法官勘驗阿傑與小惠的對話紀錄，判定內容中多次互道，「我愛你」與親吻等親密動作，且兩人前往汽車旅館亦有照片可證明，均顯已逾越正常男女分際，嚴重侵害人妻的配偶權，判兩人要連帶賠償15萬元定讞。

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