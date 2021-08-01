金寧鄉公所今天表揚模範父親暨新好爸爸，由鄉長楊忠俊（右四）、鄉代會主席莊振源（左四）共同主持。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉模範父親暨新好爸爸，家人也應邀到場分享榮耀。（金寧鄉公所提供）

一家人開心同框合照，留下美好時光的溫馨回憶。（金寧鄉公所提供）

金門金寧鄉是奧運金牌選手李洋的故鄉，鄉公所今天表揚模範父親暨新好爸爸，「金門之光」成為大家的話題，現場洋溢溫馨和歡欣氣氛。

金寧鄉模範父親暨新好爸爸表揚活動由鄉長楊忠俊、鄉代會主席莊振源共同主持，共有模範父親湖埔村楊水森、安美村楊忠取、盤山村翁壬癸和新好爸爸古寧村李家豪、榜林村李世福、后盤村陳明聰等6人得獎，家人也應邀到場分享榮耀。

金寧鄉古寧頭北山是奧運金牌選手李洋的老家，他的伯父李開陣是現任古寧村長，也曾任鄉代會副主席。鄉親對他和搭檔王齊麟一路過關斬將，在體壇最高殿堂拿到金牌的榮譽讚不絕口，歡欣的氣氛讓今年的父親節表揚大會特別不一樣。

鄉長楊忠俊表示，金寧鄉目前人口達3萬3000人，每年以3％成長率繼續增加，預估10年內可以躍居金門人口數第1。明年金門大橋通車後，金寧鄉在交通和觀光的角色更加重要。鄉公所積極向金門縣政府爭取增建湖埔村辦公處2樓，規畫辦理托育資源中心；也爭取縣政府成立「金寧鄉運動園區」，全案已列入縣府重大建設，其中規畫羽球館，慶祝李洋在東奧羽球雙打金牌，將冠名「李洋羽球館」帶動地區運動風氣。

另外，鄉公所也爭取設立金寧鄉社福大樓，規畫「托育服務」、「親子館服務」及「育兒新知」等區塊、支持家庭育兒，減輕家長托育負擔。

金防部也同意釋出鎮西段四七高地一營區部分土地，作為建置西半島醫療專區選址，期望醫療與社福相輔相成，進一步提升金寧鄉的生活品質。