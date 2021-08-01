東京奧運羽球男子雙打「麟洋配」昨(31日)為我國拿下1面金牌，為台灣拿下第7面獎牌，依照《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》在奧運中得到了金牌，可以獲得獎金2千萬元，而金門縣政府將發身為金門人李洋472萬元，知名網購專家486先生得知此消息，決定主動發獎金給王齊麟。

486先生今(1日)在臉書上分享，自己對於此事件的看法: 「早上看到金門縣政府要額外加發472萬元，給雙金牌得主李洋的消息，我心頭楞了一下，突然李洋的獎金硬是比王齊麟多了快500萬，依人情世故而言，兩人或許多少也有些尷尬。」因此他決定頒發同等金額給王齊麟。

486先生表達自己心情: 「若金門真的額外發給李洋獎金，來自台北民權國小學長的我，也將頒發同等金額獎金給王齊麟，兩個好朋友好搭檔獎金相仿，就不會有厚此薄比情形，兩個都開心!國人也開心期盼!」以後能更發光發熱為自己人生衝出更大舞台。

486先生表示，若金門發給李洋獎金，也會頒發同等金額獎金給王齊麟。(圖/季志翔 攝)

486先生提到：「至於哥這小紅包，齊麟想一次領，還是分一兩年按月領都行。」許多網友回應: 「謝謝486老闆，請大家用力支持!老闆的產品」、「老闆就是大氣」、「486哥立意良好又大氣....但王齊麟應該不太好意思領這個錢」、「老闆有企業家的好風範讚」。