「這會是我平生第一次按鈴申告嗎？」，台灣民意基金會董事長游盈隆23日表示，名嘴張宇韶日前發文批評他，民調沒公布細目和全國性樣本及題目有誘導嫌疑，這些全屬不實指控，都是不加查證、憑空捏造的謠言和謊言，歸納起來有六項之多。他強調，張某「句句都是惡意、謊言」，他並詢問廣大網友，自己是否該提告。

游盈隆1日在臉書發文指出，自己平常就對那些不學有術，所謂電視「名嘴」或「打手」，信口開河，狂妄囂張地任意抹黑、造謠、誹謗別人，很不以為然。游盈隆指出，張宇韶在某親綠電視台節目中，張宇韶對他抹黑造謠、蓄意誹謗的內容。沒有一項指控有事實根據，全都是不加查證、自以為是、憑空捏造的謠言和謊言。游盈隆並以逐條式回應這些指控：

第一，張指控他「做民調從來沒公布問卷樣本跟數據」，游盈隆強調，事實正好相反，我從2016年5月開始進行每月一次的民調，到現在累計59次，五年多，每一次發佈民調都完整公布該公布的事項，包括樣本和數據，毫無例外。

第二，「問卷題目一定是誘導式的」：這明顯是惡意栽贓，因為我總計59次民調發佈，每一次都公布完整的問卷，絕大多數的發表都邀請真正的專家學者評論，絕無所謂「誘導式問題」。

第三，「游盈隆什麼地方問卷都做，就是台北市抽樣最少，請游盈隆教授把樣本公開給大家看」。游盈隆回應，這是沒頭沒腦的問題，什麼叫「台北市抽樣最少？」，全國性樣本比例就是根據內政部最新人口統計資料，我有哪一次台北市樣本抽少了？完全不是事實。

第四，「政大選研中心的全國民調抽樣達4717，而游盈隆的全國性樣本才1072份，信度與效度大有問題」：這個質疑或「鐵口直斷」充分暴露了張宇韶完全缺乏民調的專業知識，狂妄無知到了一個很可怕的程度。嚴謹的民意調查，不論是全國性或地方性，為降低抽樣誤差到可接受範圍，通常會設定1068份為目標，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負三個百分點。這是舉世奉行的學術標準。

游盈隆強調，民調樣本不是越大越好，有人願花大錢去做一個45千份樣本，那可能有其他特殊的目的。張某刻意凸顯政大4717，而我1072，正好說明他的無知。至於信度與效度，那是經驗研究的專業術語，我合理懷疑，張宇韶根本不懂什麼是信度與效度。

第五，「從來沒看過游盈隆教授公開過問卷題目」：這是典型的睜眼說瞎話，國內像我這樣每一次都公布完整問卷，可以說絕無僅有，就只有我敢這麼做，因為我從一開始就將一切攤在陽光下，不怕任何最嚴格的檢驗。任何人任何時候只要上台灣民意基金會官網 ，都可立即看到完整問卷。

第六、「你已經出包太多次了，你被人看清楚你就是帶政治風向的民調」：張宇韶連這種昧著良心、荒謬絕倫的話都講得出來，什麼叫出包？出包太多次？我何時出過包？事實是，本人從未出包。而張某句句都是惡意，句句都是謊言，都是蓄意毀謗的真憑實據。