近日中南部連日豪雨造成多處淹水，1名網友日前發現馬路邊有許多魚疑似遭大雨沖至路邊，好心之下就將5隻魚抓起並丟入附近魚塭中；不料網友看見照片後發現該魚竟是惡名昭彰的外來種「泰國線鱧」，該魚相當強勢、活動力驚人，據傳能夠吃掉一整池的本土魚，還能從一池塘跳到另一池塘，留言罵「你會害死整池魚塭的魚」。

1名女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，日前大雨過後她在馬路邊發現1隻貌似魚類的生物正活蹦亂跳，她擔心會被來往的車輛輾過，因此請男友幫忙抓取並野放，最後她與男友一共抓了5隻，並將牠們丟到附近的水溫中，她之後將魚的照片PO在網路上，發文說「希望沒看到的魚也可以有其他看到的人幫忙救援」，同時詢問是什麼魚種。

1名網友日前發現馬路邊有許多魚疑似遭大雨沖至路邊，好心將魚抓起並丟入附近魚塭中；不料網友發現該魚竟是惡名昭彰的外來種「泰國線鱧」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

照片一公開後，馬上就有其他網友認出該魚是外來種，名叫「泰國線鱧」，屬強勢物種、生命力極強、活動旺盛，能夠獵捕一整池的本土魚種，「昏倒，這種魚連水鳥都吃你知道嗎」、「俗稱過山虎！牠有本領從一池塘過去另一個池塘」、「救了5隻，然後幹掉一池子的魚，不只救了牠們，還請牠們吃到飽」、「妳這就像把路邊看到鱷魚丟到養雞場一樣」、「魚塭主人會哭死，遇到天兵」。

1名網友日前發現馬路邊有許多魚疑似遭大雨沖至路邊，好心將魚抓起並丟入附近魚塭中；不料網友發現該魚竟是惡名昭彰的外來種「泰國線鱧」。（翻攝自維基百科）

而該女網友事後得知做錯事，在留言處補充說當下真的不知道該魚是什麼，看到魚在馬路上出手相救僅是出於善心，她說準備丟入魚塭時該魚就大力跳躍進一旁的草堆中，所以她也不確定魚是否真的進入魚塭中，她說「因為我的無知反被笑，實在覺得很不好意思，謝謝大家讓我上了一課，下次我就不會再輕舉妄動了」。