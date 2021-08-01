疫苗施打第2劑必須上預約平台登記，造成許多長者使用不便，不分藍綠縣市首長齊逆時中。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻表示，造冊施打不如派人服務，幫長輩預約。此事也在網路上引發網友熱議，網友們都對陳時中的發言感到十分傻眼。

陳時中指出，他能體會疫苗施打時，地方執行的時候的壓力，很多一致性必然也有例外，在處理例外情形時壓力都很大，但是如果有一個例外，就會有兩個例外，執行上效率更亂，不見得是好事，並強調，如果有特殊情況可以有例外，但不能變成常規，因此建議基隆市如果要造冊施打，不如派人服務幫長輩預約。

此事也在PTT上引起網友熱烈討論，許多網友紛紛質疑陳時中所言，「到府直接打疫苗不是更快」、「笑死，到府幫上網」、「真的，不如直接到府打疫苗，當基層很閒啊，而且還要先意願登記才能預約，所以一家是要跑兩次嗎？」、「都到府了，不是打疫苗，而是幫你上網預約」、「到府幫上網是多廢的低等政策？」、「到府幫上網這個很難實行啊，要很大量的人力」、「到府要是他家沒網呢？」、「造冊在辦公室用excel就搞定，誰跟你到府」。

有的網友則忍不住痛批，「爛透了」、「克拉克規則一堆，老人得上網查今天又改什麼遊戲規則了」、「太天才了，果然沒讓我失望，這邏輯真不愧是…」、「不是造冊好棒棒？」、「標準的官腔，完全不懂一線辛苦」、「邏輯可不可以好一點」、「為什麼別人指出政策錯誤時，這個人永遠不認為自己有錯？你是公僕吧！」