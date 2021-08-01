中指研究院1日公布7月百城新建住宅價格指數，大陸100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣（下同）16120元，月增0.35％，為5個月來漲幅首度縮窄，6月漲幅為0.36％。7月價格年增3.81％，6月為3.89％。

香港信報報導，從漲跌城市個數來看，與6月相比，7月74個城市上漲，23個城市下跌，3個城市持平。展望未來，預計後期房地產政策環境將依舊偏緊，熱點城市政策有可能加碼。與2020年同期相比，上漲的城市個數為86個。

中指研究院數據顯示，7月大陸100個城市二手住宅平均價格為每平方公尺15956元，月增0.43％，漲幅較6月收窄0.06個百分點。從漲跌城市個數來看，與6月相比，7月70個城市上漲，28個城市下跌，2個城市持平。與2020年同期相比，二手住宅平均價格上漲4.26％，漲幅較6月擴大0.42個百分點。