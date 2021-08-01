Delta變種病毒肆虐，美國佛州31日竟新增超過2.1萬人確診，創單日確診新高，北市聯醫中興院區內科主治醫師姜冠宇表示，面對Delta病毒可能走向「流感化」，姜冠宇說，受威脅最大的就是免疫力較差、有多重慢性疾病的長輩，唯有在「有打疫苗」的前提下，才有可能將這個病毒壓制殆盡。

Delta全球延燒！美研究「傳染力如水痘」 陳時中回應

儘管美國佛州已經有將近5成的成人完成疫苗接種，但根據美國疾病管制暨預防中心CDC公布，31日仍新增超過2.1萬人確診，創下疫情爆發以來最高紀錄，目前佛州的新增病例較前一周激增50%，並且已經佔全美的1/5。

面對Delta病毒來勢洶洶，醫師姜冠宇今(1)日在臉書表示，他觀察到下列三件事非常重要：

1. Delta似乎具有極強的傳染性。

2.接種疫苗的人可能比預期的更容易傳播病毒。

3.對於家庭中免疫力較差的成員是非常大的生命威脅。

姜冠宇強調，Delta病毒目前猶如水痘般的傳染，受威脅最大的，就是免疫力較差、有多重慢性疾病的長輩，這也就是為何疫苗要先從長輩開始打的原因之一，他認為台灣下一波疫情萬一是Delta，透過居家感染途徑，最危險的就是居家長輩與較為脆弱的族群。

姜冠宇指出，在美國重症單位看到的Delta病例極少，住院率只有千分之四，但美國重症醫師都說還是要打疫苗，因為這個病毒在追求「與人類共存」，當傳播力增強、毒性降低，從此可能走向「流感化」，只是要讓這個病毒毒性降低，前提就是打疫苗。

姜冠宇解釋，流感化的概念像是2016年春季，大家少打了流感疫苗，結果瞬間當季重症就多到各家醫院的葉克膜突然被全部用完，但是在全民好好戴口罩加上有打疫苗的情況下，從去年到今年，流感整個被打趴，包括呼吸道傳染病也跟著被壓制殆盡。