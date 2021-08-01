越南官方為確保疫情期間的經濟生產，要求工人「吃住在廠」以減少感染機會，但政策上路後卻陸續爆發廠內群聚感染。台商認為，施打疫苗的速度要盡速跟上，才能解決根本問題。

越南最新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情爆發3個多月已有近15萬人染疫，越南政府當初為了兼顧防疫與經濟發展對企業提出「三就地」要求，意即必須做到讓工人「吃住在廠」才能繼續生產。

這項政策原先希望藉此減少人員對外接觸以降低感染機會，但7月中旬陸續上路後不斷爆出廠內交叉感染。越南媒體追溯原因，包括工人不堪長期禁足而偷跑出去透氣，或因職務之故必須對外接觸而將病毒帶回廠內。

平陽台商會會長張慶煌向中央社表示，以他所在的新加坡工業區一區來說，最初有4.5萬人響應「三就地」政策，但陸續有工廠出現確診者而停工。平陽省是重要的工業原料來源地，再這樣下去全越南的工業恐將斷鏈。

張慶煌觀察，平陽的醫療量能已經過載，當地主管機關無法第一時間收治工廠通報的確診者，而要企業先把人留在廠內隔離，他就曾經暫時收留一名確診員工，4天後相關單位才把人接走，「等待期間心理壓力真的很大」。

同奈台商會會長吳明穎表示，「三就地」政策出發點是確保生產，但沒考慮到企業主對員工的行動自由不具強制約束力，他曾遇到有員工因為受不了一直關在工廠而翻牆外出，「我們能做的就是道德勸說」。

吳明穎說，同奈台商會的會員中最初共有300多家企業參與「三就地」政策，但一、兩個星期過去，目前已有40多家企業因為出現確診者，或自認太難維持生產而主動或被迫停工。

此外，「三就地」雖要求工廠定期對員工做快篩，但平陽省家具協會副主席阮福（Nguyen Phuc）向越南快訊（VnExpress）表示，快篩的準確性只有80%、90%，最終偽陰性個案變成防疫破口。

張慶煌表示，這波本土疫情最初在越南北部爆發時，北江省第一時間封閉工業區，並立刻為工人施打疫苗，反觀平陽省許多工業區到現在都在等疫苗，希望越方調整當前疫苗政策，支持配合執行「三就地」的企業。