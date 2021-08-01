莊競程今日於臉書回應 (翻攝莊競程臉書)

衛福部日前宣布727起全國警戒降至二級，但請民代不要參加公祭、普渡，並要求婚宴不得逐桌敬酒。而民進黨立委莊敬程卻被ptt鄉民爆料不但參加宴會還逐桌敬茶。莊今日於臉書回應「脫口罩敬茶」觀感不佳，會深自檢討，但仍宣稱這場是家宴，自己的做法符合規定。鄉民對此狂酸「綠色是雙標的顏色」。

衛福部日前公布解禁指引並指出，公祭、婚宴可開放，但要求民代不得參加公祭、普渡，且婚宴應遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引，不得逐桌敬酒。日前台中市政府表示，如未落實中央及地方防疫規定，經查獲後將依法處3千至1萬5千元罰鍰。

有鄉民今日在ptt上爆料指出，7月30日當天，莊競程到台中大坑的一家餐廳出席宴會，不但全程沒戴口罩還逐桌敬酒。鄉民對此酸言回應「綠色是雙標的顏色」、「原諒的顏色，大家安靜」。

莊競程今日回應，自7／27全國降二級後，台中市已允許餐廳在遵守防疫規定下開放內用，並宣稱當日宴會屬於家宴，餐廳戶外一桌、室內一桌，都是主人的親友。室內用餐（16人桌）僅有8人入座，維持「梅花座」及「公筷母匙」以符合規定，而室外也未違反100人以下的防疫規定。

莊競程表示，當日是受邀而前往，宴會主人倒茶請自己向其親友敬茶，僅短暫停留不到10分鐘即離開。期間除了短暫的敬茶之外，自己全程都戴著口罩。對於「脫口罩敬茶」引起觀感不佳，將深自檢討，日後更加注意自己的行為。