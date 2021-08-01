東京奧運不含開幕當天已進入第九天的賽程，在桌球男女單打方面幾乎都告一段落，不過雙打賽事目前才正要開始，我國好手林昀儒與鄭怡靜在先登場的混雙奪下銅牌，非常振奮人心，而他們在4強賽中敗給日本強大組合水谷隼/伊藤美誠，所以這樣的成績已經非常不錯了。

水谷隼/伊藤美誠這對地主搭檔也頗具話題性，因為他們在混雙打敗孫穎莎/王楚欽組合拿下金牌，此後就成為世界的話題之一，外界紛紛讚賞這對組合，他們從小到大一起訓練的革命情感也令人感動，不過大陸網友卻不買單，部份人士在賽後到水谷隼和伊藤美誠的社群留下惡意留言。

而伊藤美誠在女子單打賽事再與勁敵孫穎莎交手，最後伊藤美誠以0：4慘敗給孫穎莎無緣金牌戰，昨天伊藤美誠的教練松崎太佑接受採訪無奈表示，孫穎莎在比賽中不按牌理出牌，導致他們對孫穎莎做的很多功課都白做了，結果也讓伊藤美誠非常失望，大陸更報了在混雙失利的一箭之仇。

松崎太佑賽後談到孫穎莎的表現說道：「我們為孫穎莎的快速球路做足充分準備，但沒想到她在當天表現卻正好與我們想的相反，她的旋球比重不高，在發球時常常出奇不意，不按牌理出牌的打球方式讓我們功課都白做了。」由此可見教練和伊藤美誠對這場比賽結果有多失望。

而沒想到伊藤美誠慘敗卻仍遭大陸網友出征，網友表示：「真好笑，憑什麼按妳套路打球？現在不只妳媽騙妳，教練也騙妳，真可憐。若4：2或4：3能說沒做好功課，但4：0的話請考慮一下雙方實力差距吧！」或許大陸網友對混雙輸球仍有一點不甘，所以才對伊藤美誠毫不留情，但希望雙方都別再有爭執，畢竟比賽就是有輸有贏。