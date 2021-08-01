我國高球選手潘政琮今日於東京奧運奪下銅牌，行政院長蘇貞昌今日於臉書發文恭喜潘政琮並表示也要感謝今天的最佳桿弟、也是潘選手的妻子林盈君，一路協助潘政琮穩穩發揮實力，也感謝所有代表團隊職員。

蘇貞昌說，潘政琮在最後的7搶1銅牌延長戰中，連續3洞守住勝利，淘汰包括前球王等各國好手，奪下台灣高球史上第一面奧運獎牌，讓我們繼續為台灣選手加油。