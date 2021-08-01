高球選手潘政琮奪牌 蘇貞昌發文恭喜 18:282021/08/01 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國高球選手潘政琮今日於東京奧運奪下銅牌，行政院長蘇貞昌今日於臉書發文恭喜潘政琮並表示也要感謝今天的最佳桿弟、也是潘選手的妻子林盈君，一路協助潘政琮穩穩發揮實力，也感謝所有代表團隊職員。 蘇貞昌說，潘政琮在最後的7搶1銅牌延長戰中，連續3洞守住勝利，淘汰包括前球王等各國好手，奪下台灣高球史上第一面奧運獎牌，讓我們繼續為台灣選手加油。 麟洋配摘金最正主播哭了 揭「拜師內幕」曝王齊麟真實個性 李智凱鞍馬摘銀 彭于晏激動守直播傳訊祝賀「完美落地」 #潘政琮 #高球選手 #蘇貞昌 #奪下 #銅牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麟洋配勇奪史上首金 羽球教練曝他們私下真面目 08:422021/08/01 體育 鞍馬王子李智凱東奧奪銀 華南金加發60萬元 19:182021/08/01 財經 原住民選手奧運大放異彩 蔡英文：振奮人心 11:392021/08/01 政治 社評／放下國族情緒 欣賞奧運精神 04:102021/08/01 焦點新聞 東京奧運中華隊成績斐然 郭正亮稱最悲哀是他 19:122021/08/01 政治 「鞍馬王子」李智凱摘銀 蔡英文：我們同感驕傲 19:502021/08/01 政治 東奧高球》潘政琮體貼疼某 老婆來自政治世家 20:522021/08/01 體育 東奧》高球7人加賽 潘政琮奪銅台灣高球史上第1牌 16:462021/08/01 體育 「麟洋配」東奧表現超水準 奪金關鍵曝光 12:082021/08/01 生活 潘政琮高球奪銅 蔡英文：永不放棄的精神振奮全台 17:332021/08/01 政治 東奧》黃筱雯搶進4強 台灣奧運拳擊首面獎牌到手 10:342021/08/01 體育 政治熱門新聞 這名嘴批民調 游盈隆怒：句句都是謊言 - 政治 東京奧運中華隊成績斐然 郭正亮稱最悲哀是他 - 政治 戴資穎決戰陳雨菲搶金牌 郭正亮：她贏面大一點 - 政治 戴資穎奪銀牌 許淑華PO一張圖喊這句 3千人大讚 - 政治 蘇貞昌不發現金紓困原因曝光 施正鋒斷言他未來結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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