大陸女星龍夢柔長相清新甜美，神似日本國民女友新垣結衣，因此有「陸版新垣結衣」之稱，也成功進軍日本演藝圈，然而最近卻有網友發現，她變得和以前不太一樣，不但頭髮變得稀疏，臉也變得圓潤，就有台灣網友發問：「怎麼劣化成這樣？」

一名網友日前在PTT發文問道，「大陸版新垣結衣怎麼劣化成這樣？」提到龍夢柔當初因為神似新垣結衣爆紅，清新的鄰家氣質還在日本引起超高討論度，然而網友卻質疑，「怎麼才過2~3年而已就劣化成這樣？」只見他附上的照片中，龍夢柔改變了原本的妹妹頭髮型，改成大旁分，看起來更為成熟。

龍夢柔被指出顏值崩壞。（圖／翻攝自PTT）

龍夢柔的臉上畫著淡妝，看起來和過去的甜美模樣相差甚遠，也因為髮型問題讓她的頭髮扁塌，看起來臉變得更大，不少網友都毒舌砲轟，「最好是結衣啦」、「基因跟睡眠吧」、「反正她自己也不希望一直被說新垣結衣」、「誰？臉大、髮塌稀疏，顯得頭更大」。

然而也有網友認為龍夢柔少了幾分清純感，卻是變得更有氣質，「這樣我還是可以」、「感覺還好啊」、「這樣我還是超可以欸」，還有網友指出龍夢柔都是靠修圖，影片截圖和IG照片差很多，「看她IG啊，修好修滿就很像了」，甚至有人發現她現在的模樣撞臉宇多田光，意外掀起熱議。