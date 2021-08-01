人與人交往時，通常可以通過聊天來了解對方，然而有些人表裡不一，說出口的話常常和內心的想法不一樣。《靈匣網》近日發文分享，處女座、雙魚座和金牛座的人雖然表面看起來單純、好相處，但實際上城府卻很深，千萬別踩到他們的底線。

1、處女座

處女座總給旁人帶來溫柔和舒適的感覺，但若是因此就認為他們很單純，可就大錯特錯了，事實上處女座外表一副人畜無害的模樣，內心卻城府極深，他們很擅長隱藏，不會輕易將情緒顯露在臉上，就算面對不喜歡的人也不會表現出來，不過處女座平時都會保持沉默，除非有人故意招惹，否則他們不會主動樹敵。

2、雙魚座

雙魚座在社會經歷中逐漸明白了生存的道理，並且為了迎合世俗的要求，不斷地改變自己，性格也因此變得圓滑世故，城府自然也比一般人更深，經常發生「人前一套、人後一套」的狀況；但事實上雙魚座從不會主動陷害別人，如果有人觸碰到他們的底線，他們才會「黑化」、進行反擊。

3、金牛座

金牛座在人群當中存在感並不高，經常擔任「傾聽者」的角色，他們低調隨和，就算擁有驚人實力也會默默隱藏，所以大部分的人在他們面前很容易卸下心防，甚至有人會把他們當成軟柿子對付，孰不知他們的內心其實深不可測；不過金牛座始終秉持著「人不犯我、我不犯人」的態度，如果有人主動挑戰他們的底線，他們就會強力反擊。