東京奧運如火如荼進行中，除了賽事精彩，不少外型亮眼的運動員也成為吸睛亮點，土耳其女排18號選手古妮絲（Zehra Güneş）就是其中之一，不但臉蛋精緻，身高還高達197公分，而藝人吳鳳就特地發文介紹這位同鄉美女，並曝光她的驚人年收。

吳鳳看到古妮絲在網上掀起熱烈討論，特地發文介紹她的來歷，1999 年出生的Zehra Güneş，身高197公分，最近因為奧運的關係受到矚目，在IG已有接近70 萬追蹤數，人氣急速竄升。吳鳳透露，古妮絲在土耳其一個銀行排球隊打球，猜測她年收入平均有1000萬台幣，和土耳其8000美金（約22萬元台幣）的平均收入相比相當好，加上還有一些代言跟業配合作，其年收入更是可觀。

另外，土耳其排球隊3日將對戰俄羅斯隊，如果打贏的話，土耳其將進四強，讓吳鳳忍不住發聲喊話，希望大家替土耳其隊加油，接著補充土耳其隊不只有古妮絲，還有很多美女，最矮的選手也有170公分，最後還不忘打趣提醒：「但男生當天請不要一直看Zehra ，你們的女朋友跟老婆們可能會不高興」。

事實上，之前女排分組預賽中，土耳其代表隊爆冷門以3比0擊敗世界第一的中國大陸隊，就讓不少資深球迷感到驚訝，古妮絲的高顏值和逆天長腿更是引人注目，網友挖出她的IG私照，都被她超仙美貌電暈，大讚她媲美女星等級，直呼戀愛了。