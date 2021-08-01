運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬蛇、羊、雞、鼠的人8月很幸運，事業、愛情都能有所收穫，工作表現能被長官看見，有升職加薪機會，單身的人能遇到好緣份，有伴的人感情逐漸升溫，度過幸福的時光。

▍第四名：生肖蛇

生肖蛇在8月有「六合星」幫助，事業、工作上能得到貴人幫忙，做任何事都游刃有餘。若曾考慮換工作，可在8月認真思考，有好的機會或貴人牽線，都要好好把握，一切將會非常順遂、心想事成。單身者可多外出散心，並穿著紅色服飾，往南方走，有機會遇到條件不錯的對象。有伴的人感情會加更甜蜜，可趁8月為彼此未來做打算，讓你們更有共識。

▍第三名：生肖羊

本月生肖羊能量滿滿、蓄勢待發，迫不及待想好好展現才能，容易受到表揚，事業上充滿鬥志，積極爭取任務，並且輕鬆完成，為自己招來貴人提攜，客戶都喜歡與你合作。桃花方面，七夕情人節將至，生肖羊可說是桃花朵朵開，很容易就能吸引他人的好感，並主動前來搭訕，尤其是七夕前後，將會有不少異性表白，可以從中好好挑選優質對象。

▍第二名：生肖雞

生肖雞福星高照，有貴人相助，事業上，長官終於看見你的進步與成績，能受到表揚。最近職場人緣非常不錯，同事相處融洽，遇到困難會有人熱心出手相助，是事業運最旺的大好時刻。桃花方面，有伴者感情順遂，會產生結婚的念頭；單身者則會有貴人牽紅線，所以最近長輩邀約、朋友聚會都不要推辭，有機會遇見情投意合的對象。

▍第一名：生肖鼠

生肖鼠8月遇上「三合月令」，貴人運特別旺，事業非常穩固，成績也不錯，只要維持正大光明，內心沒負面情緒，就能擁有好運，事事順心。8月桃花運順利，只要隨緣就能迎來好消息，有緣分的請好好把握，沒有緣分的繼續保持朋友關係，順其自然發展，不去強求，凡事都可水到渠成。有伴的人，做出承諾將能讓感情升溫，兩人越來越甜蜜。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】