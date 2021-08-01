桃園誠正中學桃園分校1日於校內舉辦揭牌儀式，於1日起正式改制為獨立之矯正學校，並命名「敦品中學」，敦品中學指出，不同於過去矯正機構，改制後輔諮體系人數大幅提升，強調輔諮體系將成為敦品中學之矯正教育的重點。

桃園誠正中學桃園分校於2021年8月1日正式改制為獨立矯正學校，並由法務部長蔡清祥親自命名「敦品中學」，敦品中學也進一步指出，不同於過去少年矯正機構，編制上將特別納入於過去的少年矯正機構，編制上特別納入教師、輔導教師、特教教師、心理師及社會工作師等專業輔導人力，以強化輔諮體系。

敦品中學指出，在原有矯正學校體系中，老師均為代課老師，且輔諮體系較為薄弱，改制敦品中學後，校方將會以25位正式老師、18位代課老師共計43位的優秀師資協助學生學習，並且輔導老師將自原制的1位增至7位，社工師自1位增至3位，特教老師則從2位增至3位，強調對輔諮體系的重視。

擁有私立高中23年，觀音高中9年共計32年教育生涯的郭宗裕，是敦品中學新任的校長，郭宗裕表示，透過引發學習動機，才能攘學生在這個地方找到自己的興趣，未來才更能夠銜接在就學、就業上，並強調，教育方針的重點不在限制自由，輔導才是核心，郭宗裕說，孩子的改變才是我們教學的目標。

此外，為協助學生順利銜接就業、就學，敦品中學指出，將協助校內學生考取就職、就學所需相關證照，且學生畢業1年內會由社工師持續向學生、學生家屬電話關懷，如學生在就業、就學上遇困難，將連絡社會局相關單位協助學生度過難關。