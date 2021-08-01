東京奧運中華台北田徑、划船、射箭代表隊一行13人於1日傍晚抵台，其中魏均珩、湯智鈞與鄧宇成3人組成的台灣男子射箭代表隊，在東京奧運男子射箭團體對抗賽中獲得銀牌，追平隊史紀錄，代表隊一到機場大廳就受到接機親友熱烈歡迎，「我愛你」及「加油」此起彼落，場面十分熱絡。
體育署與中華奧會人員特別前往登機門迎接，並安排選手們透過檢疫專案，進行專門檢疫、通關作業，達到分流、禮遇、防疫目標，完成核酸檢測（PCR）後再搭專車前往旅館執行檢疫程序。代表隊選手們在下機後，頻頻和現場現場的防疫及海關人員揮手，現場不少人高喊「我愛你」及「加油」，場面十分熱絡。
年僅20歲的台灣射箭好手湯智鈞，在7月31日的16強賽擊敗以色列選手挺進8強，隨後技壓韓國闖進4強賽，銅牌戰中不敵日本隊選手，本屆奧運個人賽以第4名作收，創下台灣射箭男子選手個人賽最佳成績，湯智鈞在接受媒體訪問時表示，在射完最後一箭，還是很緊張，每個選手都是頂尖的，就是保持公平競爭，大家一起努力。
團體賽拿到銀牌的魏均珩在致詞時，先是感謝教練、老師、親朋好友、家人們來接機，他說「我們大家都盡力了」，之後也會繼續努力，「這次不是終點是下一個起點」。
第一次出賽奧運就拿到團體賽銀牌的鄧宇成說，很開心還有機會可以跟兩名國際賽經驗豐富的前輩們一起出國比賽，拿到不錯成績。
射箭隊總教練林政賢表示，沒有大家的支持就不會有這麼好的成績，射箭隊一路走來秉持初心，就是「把自己做到最好」。除了感謝體育署、中華奧會等單位及所有同胞的加油，因為疫情的關係無法移地訓練，在模擬賽時也不能夠邀請比較好的選手參加，但是這些都一一克服，以後也會繼續加油。
射箭隊不但是本屆代表團第3面獎牌，也是射箭隊史第4面奧運獎牌，上一次台灣射箭男團在奧運拿下獎牌已是17年前。
1日共有中華台北田徑、划船、射箭代表隊12名選手與教練，以及1名物理治療師返台，除拿下東京奧運男子射箭團體對抗賽銀牌的魏均珩、湯智鈞、鄧宇成外，射箭代表隊教練林政賢、倪大智、劉展明，選手雷千瑩、譚雅婷、林佳恩。划船代表隊教練謝茂松、選手黃義婷、物理治療師陳妍伶，以及田徑代表隊選手謝喜恩也搭乘同班機返台。
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