中華台北射箭男子代表隊湯智鈞（左起）、魏均珩與鄧宇成在東京奧運男子射箭團體對抗賽中獲得銀牌，追平隊史紀錄，代表隊一到機場大廳就受到接機親友熱烈歡迎，「我愛你」及「加油」此起彼落，場面十分熱絡。（陳麒全攝）

中華台北射箭男子代表隊在東京奧運男子射箭團體對抗賽中獲得銀牌，追平隊史紀錄，代表隊一到機場大廳就受到接機親友熱烈歡迎，「我愛你」及「加油」此起彼落，場面十分熱絡，魏均珩拿起銀牌跑到接機親友團前，高興地請雷千瑩幫忙合照。（陳麒全攝）

中華台北射箭男子代表隊在東京奧運男子射箭團體對抗賽中獲得銀牌，追平隊史紀錄，代表隊一到機場大廳就受到接機親友熱烈歡迎，「我愛你」及「加油」此起彼落，場面十分熱絡，雷千瑩（左）與湯智鈞（中）跑到接機親友團前高興地合照。（陳麒全攝）

東京奧運中華台北田徑、划船、射箭代表隊一行13人於1日傍晚抵台，其中魏均珩、湯智鈞與鄧宇成3人組成的台灣男子射箭代表隊，在東京奧運男子射箭團體對抗賽中獲得銀牌，追平隊史紀錄，代表隊一到機場大廳就受到接機親友熱烈歡迎，「我愛你」及「加油」此起彼落，場面十分熱絡。

體育署與中華奧會人員特別前往登機門迎接，並安排選手們透過檢疫專案，進行專門檢疫、通關作業，達到分流、禮遇、防疫目標，完成核酸檢測（PCR）後再搭專車前往旅館執行檢疫程序。代表隊選手們在下機後，頻頻和現場現場的防疫及海關人員揮手，現場不少人高喊「我愛你」及「加油」，場面十分熱絡。

年僅20歲的台灣射箭好手湯智鈞，在7月31日的16強賽擊敗以色列選手挺進8強，隨後技壓韓國闖進4強賽，銅牌戰中不敵日本隊選手，本屆奧運個人賽以第4名作收，創下台灣射箭男子選手個人賽最佳成績，湯智鈞在接受媒體訪問時表示，在射完最後一箭，還是很緊張，每個選手都是頂尖的，就是保持公平競爭，大家一起努力。

團體賽拿到銀牌的魏均珩在致詞時，先是感謝教練、老師、親朋好友、家人們來接機，他說「我們大家都盡力了」，之後也會繼續努力，「這次不是終點是下一個起點」。

第一次出賽奧運就拿到團體賽銀牌的鄧宇成說，很開心還有機會可以跟兩名國際賽經驗豐富的前輩們一起出國比賽，拿到不錯成績。

射箭隊總教練林政賢表示，沒有大家的支持就不會有這麼好的成績，射箭隊一路走來秉持初心，就是「把自己做到最好」。除了感謝體育署、中華奧會等單位及所有同胞的加油，因為疫情的關係無法移地訓練，在模擬賽時也不能夠邀請比較好的選手參加，但是這些都一一克服，以後也會繼續加油。

射箭隊不但是本屆代表團第3面獎牌，也是射箭隊史第4面奧運獎牌，上一次台灣射箭男團在奧運拿下獎牌已是17年前。

1日共有中華台北田徑、划船、射箭代表隊12名選手與教練，以及1名物理治療師返台，除拿下東京奧運男子射箭團體對抗賽銀牌的魏均珩、湯智鈞、鄧宇成外，射箭代表隊教練林政賢、倪大智、劉展明，選手雷千瑩、譚雅婷、林佳恩。划船代表隊教練謝茂松、選手黃義婷、物理治療師陳妍伶，以及田徑代表隊選手謝喜恩也搭乘同班機返台。