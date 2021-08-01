「鞍馬王子」李智凱銀了，圖為出征前，桃園市體育局拍攝的形象廣告。(蔡依珍攝)

「鞍馬王子」李智凱不負眾望在奧運奪銀，市長鄭文燦以李身為桃園市民為榮，讚李智凱將苦練多年的湯瑪斯迴旋發揚光大，更將精湛的技術在這次盛會中展現的淋漓盡致，讓台灣的大家更認識體操比賽，也讓世界看見台灣，預告除桃園原有摘銀獎勵金21萬，「還會再加碼！」

「李智凱翻滾的不只體操，更是台灣體操在世界上的地位！」鄭文燦說，李智凱以招牌絕技「湯瑪士迴旋」聞名國際，分腿全旋體態優美的華麗動作，同時要在鞍馬上維持穩定，極其不易，更是智凱的「壓箱寶」。

鄭文燦說，李智凱將苦練多年的湯瑪斯迴旋發揚光大，在2019世界競技體操錦標賽鞍馬項目奪下銀牌，並與隊友拿下團體第6名，刷新我國體操紀錄，成功取得這次東京奧運門票，並將精湛的技術在這次盛會中展現的淋漓盡致，讓台灣的大家更認識體操比賽，也讓世界看見台灣。

「沒有教練就沒有今天的成績！」鄭文燦也感謝總教練林育信，感謝林將李智凱一手從幼稚園訓帶大到奧運男子體操隊，從國手轉變為教練，作育英才，培育出世界頂級運動員。

鄭文燦提到，老家在宜蘭的李智凱，早在20年前，就曾入鏡體操男孩們的紀錄片「翻滾吧！」三部曲，描述國手從小刻苦訓練，青少年時期迷惘，到最後重拾體操熱情的過程，李智凱後來到位於桃園的國立體育大學念書，並入籍成為桃園市民。

鄭文燦說，中央國光獎金金牌有1000萬、銀牌700萬、銅牌500萬，桃園市本身也有獎勵要點，大專院校以上的體育競賽第一名可以核發60萬、第二名21萬、第三名15萬，李智凱奪銀已可獲得桃園版獎勵金21萬，他也預告：「我們還會再加碼！」