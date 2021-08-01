東京奧運體操單項決賽今天（1日）登場，我國「鞍馬王子」李智凱完美落地，在鞍馬決賽中為我國奪得銀牌，李智凱在宜蘭的家人全程收看轉播，更一度為李智凱的好表現飆淚，確定他拿下銀牌後，更開心地說，李智凱「是台灣的榮耀、體操界的榮耀！」

李智凱的家人今天在宜蘭家中全程收看賽事，雖然未開放媒體採訪，但在屋外仍可聽到李家人為李智凱的好表現歡呼，李智凱的媽媽看到激動處，還忍不住拭淚。

李智凱的大姊形容，看到第一位出場的英國選手積分時，緊張到「心跳快迸出來！」但那時家人只希望他平安順利比完比賽，全家人的心情都是不管比賽好或不好永遠都支持，而李智凱也是經過辛苦付出才得到獎牌！

中華民國體操協會名譽理事長朱壽騫說，當年他任宜蘭縣體育會理事長時，就知道還在念公正國小的李智凱，李智凱的媽媽在菜市場賣菜，體操是有塊方圓之地就可以練習，小時候的李智凱去菜市場找媽媽時，還會找塊空地練習空翻，讓旁人看到鼓掌叫好。

朱壽騫對獲得東京奧運體操全能第7的唐嘉鴻與李智凱印象深刻，認為體操能在台灣開花結果，2人功不可沒，有些人的天賦不輸給他們，但可能因為心理素質等因素未能持續走向體操這條路，唐嘉鴻、李智凱心理素質高，「體操哪可能不受傷？」雖然經過挫折，但都奮戰不懈，最終李智凱也為我國拿下銀牌。