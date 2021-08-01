越南政府表示，從8月2日起，商業中心胡志明市與其他18個南部省、市將延長2週封城令，嚴格限制移動，以協助對抗迄今最嚴峻的新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

路透社報導，越南自疫情爆發以來，大多數期間都能成功抑制病毒，現在卻面臨必須對全國1/3地區祭出嚴格移動限制令的快速感染傳播。

越南已通報14萬5000人確診、1306人死亡，其中85%都出現在過去1個月。

越南政府7月31日聲明，胡志明市和其他地方當局要求民眾待在原處，嚴格遵守規範。

越南7月31日通報8624起新增病例，大多出現在南部，尤其是自5月31日起實施社交距離措施的胡志明市。

越南副總理暨COVID-19任務小組主席武德儋（Vu Duc Dam）表示，「實施區域限制令，是為了在胡志明市週邊打造安全地帶，不讓疫情進一步擴散」。

胡志明市是越南的重災區，全國確診人數有64%出現在這裡。根據胡志明市疾管與預防中心數據，胡志明市在6月2日才出現第一起COVID-19死亡案例，死亡人數卻在7月31日達到1164人。

越南中部大城峴港市（Danang）也從7月31日起祭出移動限制令，直到進一步通知。在北部的首都河內，封城令下週即將到期，當局正在考慮延長禁令。

由於公立醫院能量吃緊，越南衛生部7月30日緊急下令私立醫院收治COVID-19病患。

由於疫情爆發，加上複雜的群聚感染，要求政府加速接種時程的呼聲再次出現。越南主要接種阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗。

胡志明當局文件指出，越南在7月31日收到向中國國藥集團（Sinopharm）訂購的100萬劑疫苗，剩下的400萬劑將於8月抵達。

越南人口9800萬，目前已分派超過590萬劑疫苗，但只有約58萬9000人完成兩劑施打。