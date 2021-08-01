在男雙「麟洋配」王齊麟／李洋奪下台灣首面羽球金牌後，「世界球后」戴資穎也要在女單金牌戰接棒登場，但激戰81分鐘後，仍以18比21、21比19、18比21不敵中國大陸好手陳雨菲，僅奪下銀牌，但仍寫下台灣羽球女單奧運最佳成績。

位列大會第2種子的戴資穎，小組賽3戰未失1局，以3連勝挺進女單8強，8強以2比1驚險拍落泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），4強再以2比0力退印度女將辛度，挺進金牌戰，不論輸贏都已改寫自己奧運最佳成績。

雙姝過去18度交手，戴資穎取得15勝3敗的對戰優勢，最近一次交手是在去年的全英公開賽，小戴以直落二拍落陳雨菲，今天將展開生涯第19度交手。

首局戴資穎先打出一波4比2攻勢，雖然一度被對手連拿4分逆轉，但小戴很快回穩，回敬一波5比0攻勢反超，但領先優勢遲遲無法擴大，雙方在後半段互相拉鋸，但在17平後，陳雨菲以一波4比1攻勢先下一城。

次局雙方持續拉鋸，互有領先，在6比6後陳雨菲連拿4分要回領先，但戴資穎先追回2分後，因回球出界讓對手取得11比8的領先來到技術暫停。重回賽場後，戴資穎連追2分來到1分差，再以一波6比3的攻勢逆轉，以21比19扳回一城。

決勝局戴資穎先拿下1分，但卻發生過多失誤，讓對手打出一波9比2攻勢，陷入3比10落後，不過小戴努力追趕，先追到14比15、1分差時又被對手連拿3分，在17比20後雖化解1個金牌點，最後仍因小球未過落敗。