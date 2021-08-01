就算手感欠佳，獨行俠後衛東契奇還是找到方法幫助斯洛維尼亞逆轉勝！靠著東契奇12分、14籃板及9助攻的準大三元，斯洛維尼亞1日以95比87逆轉擊退上屆世界盃冠軍西班牙，確定取得C組3戰全勝，昂首挺進東京奧運男籃8強淘汰賽。

斯洛維尼亞跟西班牙打完首節，還以20比24落後，甚至打完前3節，仍以68比70落後，幸好斯洛維尼亞末節一開始就追平，甚至取得超前，西班牙雖靠盧比歐最後1分25秒兩分球追到只差1分，接下來斯洛維尼亞卻打出7比0結束。

東契奇全場投7中2、罰11中6，投籃手感確實欠佳，甚至還有5失誤，幸好他用14籃板與9助攻的表現有效彌補，坎卡爾拿下全場最高22分，托貝16分、14籃板；西班牙以盧比歐18分、9助攻表現最佳，阿巴爾德14分，魯爾12分。

隨著東奧男籃預賽提前打完，分組皆拿3連勝的斯洛維尼亞、澳洲與法國，以及2勝1敗、正負分高達正82的美國，將進入淘汰賽D組，將跟落到E組的義大利、西班牙、阿根廷與德國進行抽籤決定8強賽的對戰組合，相信誰都不希望先碰上美國！