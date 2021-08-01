中央氣象局發布豪雨特報，西南氣流影響，台中市以南及台東縣已有局部豪雨，其中嘉義縣、台南市及屏東縣有局部大豪雨，高雄市有局部超大豪雨；西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨。根據氣象局觀測，今(1)日截至晚間7點累積雨量，南台灣仍呈現「紫爆」，今天入夜後台南以南降雨仍明顯，尤其深夜至明(2)日清晨，部分地區仍有大雨或豪雨。

根據氣象局網站最新統計資料，從1日凌晨零點至晚間7點，累積雨量前五名依序為：高雄市桃源區520毫米、高雄市茂林區506.5毫米、高雄市六龜區中興里457.5毫米、高雄市六龜區光復路452毫米、高雄市六龜區新發里449毫米。

8/1日累積雨量，南台灣仍呈現「紫爆」。(圖/氣象局)

氣象局表示，今天嘉義縣山區、台南市、高雄市及屏東縣仍有局部大雨或豪雨，南投、雲林、嘉義、宜蘭及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

西南氣流導致豪雨狂炸 氣象局最新說明｜2021.08.01

豪雨特報。(圖/氣象局)

明天西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨；南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區及其他山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。台灣西半部、東南部(綠島蘭嶼)、澎湖、金門易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請注意。