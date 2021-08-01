1名網友日前在臉書看到某網路商店販賣「1鍵式自動充氣戶外床」，下單後貨物送來竟完全與網頁商品不同，變成須手動灌氣的塑膠布袋，材質、顏色相差甚遠，讓他怒批「天知道這買了什麼塑膠袋？」他之後要求退貨還遭店家封鎖；其他網友則說臉書一頁式廣告眾多，下單前需三思，避免繳了智商稅。

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前在臉書發現1個網路商店販售1款「1鍵自動充氣、夏季必備」的「自動充氣戶外床」，售價為337元，心動之下就下單購買，沒想到等到貨物送來時竟完全不是網頁上呈現的商品，「實際收到的產品顛覆你的想像，不是誤差，是完全就是另一種產品」。

1名在臉書購買「1鍵式自動充氣戶外床」，送來的貨品與網頁商品完全不同，變成須手動灌氣的塑膠布袋，材質、顏色相差甚遠，他之後要求退貨還遭店家封鎖。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友表示，他收到的商品是1款需要自行大力甩動布簾充氣的袋子，顏色、材質、外觀均與商城的圖片完全不同，他之後要求店家退換貨，竟遭到對方拒絕並封鎖，讓他怒批「天知道這是買了什麼塑膠袋？這麼能裝？」

其他網友則留言說，「店家寄的這個，價值根本才150含運」、「臉書一頁式詐騙非常頻繁，很多人都繳了智商稅」、「學個經驗，這個價格真的算便宜了」；也有網友提供此類線上商品退貨的方法，就是透過收貨紙箱上的貨運單，聯絡貨運公司要求止付貨款、協助退貨，也能請貨運公司提供寄件人電話跟email做後續聯絡。