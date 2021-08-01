佼佼感動羽球男雙勇奪金牌忍不住落淚。（翻攝黃子佼IG限動）

「麟洋配」李洋、王齊麟7月31日在東奧為台灣奪下第一面羽球金牌，全台熱血沸騰，黃子佼昨晚直播在家和老婆孟耿如觀賽過程，激動表示「實在太久沒這樣缺氧了，覺得我快暈倒了」，孟耿如原本擔心2位選手的抽籤運不好，沒想到逆勢上揚，佼佼大喊：「命運是可以克服的，太感動了。」還向老婆索吻慶功，情緒亢奮直到凌晨4點才睡。

佼佼和孟耿如昨晚情緒隨著賽事起伏，中華隊拿下金牌後，他忍不住激動落淚：「大家想想看，我們台灣人口比其他地方都少很多，卻可以走出去（拿下獎牌），真的特別難得、特別感動。」接著幽默開玩笑：「他們都是偶像，我要把我的代言都捐出來給他們代言。」

賽後頒獎播放國旗歌，夫妻倆不斷鼓掌，佼佼與有榮焉地說：「我們不必穿虎紋（銅牌馬來西亞的外套造型）就像Tiger（老虎）了，他們真的是英雄，太棒了。」黃子佼隨後也在長期資助「麟洋配」的土地銀行官方臉書留言，表示「謝謝土地銀行讓他們沒有後顧之憂。」並說週一就去開戶。

佼佼受訪笑說自己觀賽時過於激動，嗨到差點喘不過氣了，幽默提醒自己年紀大了，今晚支持李智凱鞍馬決賽及戴資穎的金牌之戰要冷靜，「腎上腺素太旺了，比我自己得獎還開心，因為我太太的關係才認識李洋、王齊麟，所以感覺加倍興奮、開心」。