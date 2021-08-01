10天來從南京持續向外擴散的新冠病毒Delta毒株疫情，目前在大陸各地出現的病例已達328例，已成為數個月來情況最令人憂心的一波疫情。在大陸各地方嚴陣以待的同時，美國疾控中心公布的研究報告指出，Delta病毒對許多已接種2劑疫苗的人仍具有極大威脅，其傳染力有如水痘，比季節性流感更高，這顯示未來長時間之內恐怕都無法解除戴口罩與社交距離等防控措施。

在南京爆發的本土疫情繼續在中國蔓延，目前中國15省市共出現328例感染病例，所有確診者感染的皆為具高傳染力Delta變種，多個地區也重新實施嚴格防控措施。世衛組織( WHO)警告，Delta變種已成為全球主要流行的病毒株，美國疾控中心內部報告指出，其傳染力堪比水痘。

雖然南京每日新增確診人數已經下降，疫情顯然已受到控制，但其他省市出現的疫情令人擔憂。南京疫情正擴散到江蘇、北京、安徽、四川、遼寧、廣東和湖南等 15省市，短期內仍然會有繼續向其他地區擴散的風險。

據《德國之聲》引述WHO指出，Delta變種的傳播，正嚴重打擊得來不易的抗疫成果。世衛總幹事譚德賽指出，過去四周裡全球多數地區的感染數增加80%，同期非洲的死亡人數也提高80%，迄今非洲只有1.5%人口接種過疫苗。

根據世界衛生組織資料，132個國家出現Delta變種，目前已成為全球主要流行的病毒株。但世衛組織應急專家里安（Mike Ryan）強調，WHO批准的疫苗仍能針對包括Delta在內的所有變種病毒提供有效防護，防止出現重症和住院情況。

值得關注的是，《華盛頓郵報》及《紐約時報》等美國媒體引述美國疾控中心(CDC)的一份內部文件指出，Delta變種病毒的傳播力有如水痘，比MERS、SARS、埃博拉、普通感冒、季節性流感和天花更具傳染性。

世衛組織流行病學家範克爾霍夫（Maria van Kerkhove）表示，Delta變種的傳染力比2019年底首次在中國出現的原始毒株高出約50%。迄今已有部分國家通報住院率上升，但尚未觀察到Delta變種導致更高死亡率。