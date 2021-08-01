取自賴清德臉書(體育署提供)

取自賴清德臉書(體育署提供)

「鞍馬王子」李智凱為台灣再奪下一面銀牌！蔡英文總統今晚表示，這是台灣體操第一次在奧運奪牌！「這是來自台灣的男孩，我們都同感驕傲」。副總統賴清德也謝謝李智凱，「你在這45秒所爆發的璀璨光芒，不只征服了奧運，更閃耀在我們的心中！」

在獲悉李智凱奪牌後，蔡英文今晚在臉書隨即發文表示，當年的小男孩，一直練、一直練，終於成為奧運銀牌得主了！「恭喜智凱！」

她說，今晚的體操男子鞍馬決賽，在李智凱翻滾的那45秒，全台灣都屏住了呼吸。最後，李智凱完美落地，以15.400的高分，獲得了銀牌！「這也是台灣體操第一次在奧運奪牌！」

蔡英文指出，這些年，我們都看著「菜市場凱」，從小學時就和林育信教練立下參加奧運比賽的約定。十多年來，經歷過成長，經歷過受傷的低潮，經歷過2016年里約奧運的淚水，也經歷過世大運、亞運、世界盃到世錦賽綻放出的光彩，「現在，智凱站上了奧運的頒獎台。這是來自台灣的男孩，我們都同感驕傲！」

賴清德也表示，最美麗的弧線，最完美的落地！「恭喜鞍馬王子李智凱奪銀牌！」他說，李智凱從6歲就開始學習體操，到今天已經19年。19年的苦練，為的就是今天站上奧運會的舞台。

賴清德指出，當年小小的、稚氣的男孩，說著天真的願望「我們要一直練到去參加奧運會！」如今願望不只實現，那個男孩更將成為台灣人的驕傲！

湯瑪士迴旋因為難度過高，通常只能在地板動作上看到，但是他說，李智凱透過不斷的苦練，將湯瑪士迴旋變成自己的特色。在今天的比賽中，用苦練已久，難度6.7的高難度動作，征服裁判的心，以15.400的分數，超越資格賽時的15.266分，拿下銀牌。「謝謝智凱，你在這45秒所爆發的璀璨光芒，不只征服了奧運，更閃耀在我們的心中！」