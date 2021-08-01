乱彈阿翔見李智凱為台灣再摘一面奧運獎牌，第一時間在臉書發文恭喜：「謝謝你讓完美落地賦予了新的意義，當初那個翻滾吧男孩說要挑戰奧運，努力實踐到現在，謝謝你奮力躍起在天際，飛到另一個燦爛天空，完美落地。」他表示，很期待李智凱返台後，請李智凱吃飯，那時疫情應該也好一點了。

乱彈阿翔曾為《翻滾吧！阿信》打造電影主題曲〈完美落地〉，讓他獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎肯定，而當年電影裡的男孩李智凱，如今已是代表台灣參賽的鞍馬王子。乱彈阿翔一路看著他成長，覺得他是最努力跟最堅持的選手，終究會被世界看見。

乱彈阿翔上周錄製《給力量》節目時，就重新改編了〈完美落地〉，這首歌曲也是他歌唱生涯最重要的歌曲。他近來每天關注奧運賽事，事先在臉書為李智凱加油集氣，他說，一直覺得李智凱可以拿下冠軍，所以看到他拿銀牌時，一開始有點小失落，後來覺得能夠在奧運殿堂發光發亮已經非常榮耀了。