泰國疫情止不住 傳嚴格防疫措施延長至8月底 20:362021/08/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消息來源指出，泰國曼谷與高風險省分的嚴格防疫措施將延長至8月底，旅遊禁令與宵禁等措施的實施範圍也將擴大。圖為曼谷民眾排隊接種疫苗。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國最新一波疫情延燒，消息來源指出，首都曼谷與高風險省分的嚴格防疫措施將延長至8月底，旅遊禁令與宵禁等措施的實施範圍也將擴大。 政府消息來源表示，政府今天將宣布延長實施首都及高風險省分的防疫措施，以減緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播。 消息來源向路透社表示，這些限制包括旅行禁令、關閉商場以及宵禁，範圍也將從13個省份擴大至29省。 購物商場裡的餐廳可以營業，但只能提供外送服務。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 美司法部硬起來打臉川普 要求交出報稅資料 - 國際 東奧》選手場上拚命不精彩？攝影師竟特寫牠 數百萬人看傻 - 國際 塔利班攻城略地 阿富汗南部機場遭火箭攻擊 - 政治圈 - 中央社 拖欠房租逾5000億元 數百萬美國人恐被掃地出門 - 國際 東奧》戴資穎衝進四強 後續對手分析一次看 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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