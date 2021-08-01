泰國最新一波疫情延燒，消息來源指出，首都曼谷與高風險省分的嚴格防疫措施將延長至8月底，旅遊禁令與宵禁等措施的實施範圍也將擴大。

政府消息來源表示，政府今天將宣布延長實施首都及高風險省分的防疫措施，以減緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播。

消息來源向路透社表示，這些限制包括旅行禁令、關閉商場以及宵禁，範圍也將從13個省份擴大至29省。

購物商場裡的餐廳可以營業，但只能提供外送服務。