戴爸對戴資穎很有信心，但還沒想到怎麼慶祝，希望她盡力去打完比賽，而比賽完也不會立刻打給她，因戴資穎很忙，如果有打回來才會恭喜她。(劉宥廷攝)

「世界球后」戴資穎1日東奧羽球女子單打金牌戰，將對戰世界排名第二的大陸選手陳雨菲，力拚台灣羽球女單首面奧運金牌；戴資穎爸爸戴楠凱晚間再度在高市運發局與親友一同觀賞賽事直播，加油團相當有信心，也期待戴資穎能順利奪金。

戴資穎今年初曾在IG分享自己的新刺青，她透露自己身上有3個刺青，其中1個位在左手腕側邊，不過，戴爸其實一直都不喜歡刺青，這個刺青為了取得爸爸同意，戴資穎當初還和媽媽合力說服。

「在我比賽過程舉起左手為自己打氣時，都能夠充滿力量！」戴資穎打算把爸爸手寫的「相信自己」刺在手上，並用父親的生肖「蛇」當作背景襯托，卻也意外獲得父親鬆口答應；對此，戴爸賽前受訪說，「她有段時間比較低潮，運動好幾年會覺得有點消極，透過媽媽說想刺我的生肖蛇」，戴爸得意地說，「相信自己」是我寫的。

至於看到戴資穎身上傷痕，戴爸指出，這幾天比賽戴資穎都有撲身救球，都有瘀青或磨傷，但防護員都會處理，直言「比賽都會這樣啦！」另拿下獎牌是不是最好的父親節禮物？戴爸笑說，應該是，但我們家都是過媽媽節，我都沒有，這次應該也不會特別過。

戴爸對戴資穎很有信心，但還沒想到怎麼慶祝，希望她盡力去打完比賽，而比賽完也不會立刻打給她，因戴資穎很忙，如果有打回來才會恭喜她。