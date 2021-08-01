針對有媒體直指台南市「疫苗不足」，8月2日後將不提供疫苗接種服務，台南市長黃偉哲斥假消息，這是未經查證的不實消息，只要於公費疫苗預約平台預約成功的市民，就一定打得到疫苗。衛生局長許以霖也強調，依據公費疫苗預約統計，從8月2日至5日將有3萬9761位民眾將接種疫苗，絕無停止接種服務的情況。

台南市今天因宣布停班停課，疫苗接種服務也暫停1天。但卻有媒體指，8月2日台南市因疫苗不足，將不再提供疫苗接種服務，許以霖說，這不知道是哪來的消息，完全是不實消息。

黃偉哲今天在防疫記者會上針對傳聞指台南沒有疫苗，這是「假消息」，他也說，未經查證就散布不實消息，必須要負起責任，甚至是刑責。

許以霖表示，目前所有人打第二劑都要上1922進行意願登記，已打第一劑的可以在下一輪開放意願登記時，登記第二劑，同時因為國內沒有開放混打，第二劑也必須選擇與第一劑相同的廠牌，系統並會提醒最早可以注射第二劑的時間。

衛生局表示，台南市1日暫停疫苗接種服務，原訂今天要接種者，請於8月8日依照原預約時段至原地點接種，無須重新預約，若8月8日無法前往，請與原預約的醫療院所聯繫登記接種。