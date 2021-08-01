隨著中華隊1日上午擊退克羅埃西牙闖進東京奧運男子團隊8強，以鄭怡靜、陳思羽與鄭先知組成的中華桌球女子隊，表現也不遑多讓，晚間遭遇以華裔球員為主的美國隊，中華桌球女子隊以3比0、連取3點橫掃對手挺進桌球女團8強，2日晚上6點30分對上地主日本。

中華隊第1點女雙派出陳思羽／鄭先知遭遇美國張安／劉娟，陳／鄭雖以11比6拿下首局，隨後卻以6比11連丟兩局，幸好陳／鄭第4局以12比10驚險拿下，第5局更搶9比6領先，最後靠著對方回擊出界，11比8拿下第1點勝利。

第2點女單換成曾跟林昀儒拿下東奧混雙銅牌的鄭怡靜，面對美國王慧靜，鄭怡靜一開始就壓著對方打，首局就以11比5拿下，接著第2局更以11比1的懸殊比數獲勝，來到第3局也以11比4輕鬆取勝，這場女單才打17分鐘就告結束。

來到第3點女單，中華隊派出陳思羽面對美國劉娟，儘管首局陳思羽遭到對手後來居上，竟以11比13輸掉，不過陳思羽次局只花5分鐘，就以11比4拿下，第3局也以16比14辛苦拿下，最後1局則是11比4，順利贏下這場比賽勝利，也讓中華隊挺進8強。