李智凱拿下東奧體操鞍馬銀牌，是台灣體操第一人。（季志翔攝）

「鞍馬王子」李智凱今（1日）出戰東京奧運男子鞍馬決賽奪下銀牌，為台灣拿下第一面體操獎牌，感動全台民眾，《翻滾吧！男孩》導演林育賢一路看著他成長，看見李智凱圓夢哭了，也忍不住激動喊話：「三年後我們一起去巴黎陪你們拿金牌！」

李智凱在決賽中展現拿手的湯瑪斯迴旋，以難度分6.700分、實施分8.700分，總分15.400分摘下銀牌，在他奪獎後，林育賢導演在臉書發文透露：「李智凱哭了，我猜我哥應該也去後台哭了」，並曬出李智凱完賽後，和場邊教練林育信擁抱的照片，感性寫下：「你們已經很棒了，看你們相擁那一刻，我都跪在地上哭了。智凱想拿金牌，你們都拼盡全力了，三年後我們一起去巴黎陪你們拿金牌！」

李智凱展現拿手的湯瑪斯迴旋。（季志翔攝）

李智凱完美落地奪下台灣體操第1面獎牌。（季志翔攝）

林育賢一Po文，湧入許多網友留言「太感動了，全台灣的人都在期待這一刻」、「一個夢想堅持20年超感動」、「有夠催淚，謝謝你們」、「漂亮的湯瑪士迴旋，完美落地，他熱淚盈眶，我也跟著流淚～翻滾吧！帥哥」、「三年後我也去巴黎一起加油」，金曲歌王乱彈阿翔也於底下貼文留言：「真的很感動！小男孩一路堅持到現在」。

乱彈阿翔當年曾為《翻滾吧！阿信》打造電影主題曲〈完美落地〉，得知李智凱奪銀後，第一時間就在臉書發文恭喜：「謝謝你讓完美落地賦予了新的意義，當初那個翻滾吧男孩說要挑戰奧運，努力實踐到現在，謝謝你奮力躍起在天際，飛到另一個燦爛天空，完美落地。」