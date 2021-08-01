中華代表團目前已在東京奧運勇奪2金3銀4銅的好成績，世界羽球球后戴資穎，也將在今天晚間羽球女單決賽，迎戰大陸好手陳雨菲，而戴資穎在和陳雨菲的生涯對戰成績當中，兩人有過18度交手，戴資穎有15勝優勢。對此，曾經擔任過羽毛球協會理事長的前民進黨立委郭正亮直言，就他分析，兩人實力都很強，各自有優勢，但他覺得「小戴的贏面還是大一點」。

羽球球后戴資穎1日對戰大陸選手陳語菲，搶東京奧運金牌。郭正亮：她贏面大一點。(圖/Badminton phot提供)

郭正亮1日上《TVBS》談話節目「新聞大白話」，主持人問及戴資穎今日晚間羽球金牌決賽有何評論，郭正亮表示，小戴和陳雨菲交手紀錄是15勝3敗，但最近一年兩人的賽績是2勝2負，其實不能掉以輕心。郭正亮並指出，小戴今年27歲，是最顛峰的狀態，陳雨菲則是23歲較年輕，有逐漸往上發展可能，從身高上來看，陳雨菲171公分，小戴162公分，在球技上2人也是不同的類型。

郭正亮指出，戴資穎屬於臨場發揮的控球型選手，藉由變化多端的球路，快速找出對手弱點，迅速突擊來擊出殺球。反之，陳雨菲是屬於穩扎穩打的防守型選手，整場比賽關鍵在於，陳雨菲的防守力如何，如果防守嚴密，讓小戴網前球、假動作沒發揮優勢，小戴也出現失誤，那就會讓陳雨菲搶到機會。但郭正亮也坦言，戴資穎的運勢，整體也是往上走的狀態，贏面還是大一點。