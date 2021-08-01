1名網友日前與家人觀看戴資穎奧運女單比賽時，突然在家中聞到焦臭味，一查發現樓梯口竟失火，全家因此急忙躲到陽台求救，所幸警消及時滅火；不過有趣的是，他的父親過程中一直緊盯手機的比賽直播，直到滅火時，父親仍不忘向家人口頭轉播戰況，得知小戴贏球還大喊「OH！Ya！台灣又贏了」，讓家人哭笑不得。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他們一家人日前在電視機前觀賞戴資穎攻打奧運比賽時，因為要到廚房吃晚餐，他的父親就改用手機管看直播，沒想到他吃飯到一半竟聞到焦臭味，於是全家人開始尋找味道來源，並把家中高功率的電器拔掉電源，正當他準備下樓時發現樓梯口竟有一團火光，因此急忙叫家人往陽台躲避。

該網友說，警消獲報後來滅火，正當他驚恐萬分，不知如何處理後續災情時，他的父親突然對他說「OH！Ya！台灣又贏了」讓他笑說「腦子突然閃過羽球拍揮過去的畫面（開玩笑的）慶幸的是沒有人受傷」，他說「平安的同時，我爸真的用心在支持台灣選手，還不忘在線即時播報」。

該網友說，所幸火災只有造成家中地板被燒黑，無人員傷亡；其他網友則留言說，「人平安最重要，爸爸還是樂觀看待去賽事了」、「人沒事就好，爸爸的反應好可愛」、「還好版主警覺心高，人平安就好」、「建議你安裝住警器保障生命安全」。