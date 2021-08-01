東京奧運不含開幕當天賽事已來到第九天，許多項目都接近到最後奪牌階段，其中我國在桌球項目表現優異，林昀儒/鄭怡靜的混雙搭檔先拿下銅牌，接著林昀儒挑戰銅牌失利，但與對手殺到難分難解，獲得外界好評，而在今天早上男雙的比賽展開，林昀儒與老大哥陳建安、莊智淵擊敗克羅埃西亞挺進8強。

不過說到8強的對手恐怕會讓中華隊頭痛，因為對手正是在銅牌戰打敗林昀儒的德國好手奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，更可怕的是他將與40歲知名好首波爾(Timo Boll)搭檔，波爾可說是歐洲史上最偉大桌球員之一，曾在2003、2011、2018年數次達到世界排名第1，曾與莊智淵被世界稱為「桌球4小龍」的其中2人。

而波爾也是21世紀來擊敗大陸選手最多次的非大陸籍球員，但中華隊在他的眼裡也是值得為尊敬的對手，因為他在國際賽多次與莊智淵交手，也非常熟知新生代球星林昀儒，他去年與奧洽洛夫在訪談中談到林昀儒、日本張本智和及大陸王楚欽三大同世代桌球新星。

他在訪談裡面這樣評價林昀儒，他說：「對我個人而言，真的很喜歡林昀儒的打球風格，他打球很有創造力，但不是那種讓人覺得過於用力，而是行雲流水的。林昀儒讓你有想不通、難以置信能做到的優秀，他肯定是有更大天分的選手，這毋庸置疑。」

林昀儒今年才19歲，能受到曾經的世界球王這樣評價，想必早在桌球界打出名號，畢竟繼莊智淵、陳建安之後，林昀儒絕對是台灣最強的桌球員，未來他大有機會在世界賽場上大放異彩，而如果真的在8強賽遇到德國隊，並且拿下勝利，肯定能將自己的身價再翻倍，本屆東京奧運對他而言也是滿載而歸，期待他的好表現。