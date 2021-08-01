新冠肺炎持續延燒，影響各行各業，電影圈更是重災戶，拍攝和上映都是問題，集結3大影帝郭富城、劉青雲、古天樂主演警匪動作片《掃毒3》，原定前往泰國取景，但因當地疫情再度爆發，決定改回香港拍攝，讓電影公司損失近千萬元港幣（約3600萬台幣）。

據港媒報導，《掃毒3》主要取景地為泰國，先前已有大批工作人員到當地搭景，無奈泰國第3波疫情燒不停，電影公司最終決定放棄所有做好的前置準備，在香港新界火速物色了一個50萬呎的場地，並把在大陸製造的道具船運到香港，打造出「超大型泰國村」，不過如此浩大的工程也讓電影公司失血上千萬元。

主演們剛結束雲南的拍攝回到香港等待復拍，郭富城近日被港媒捕捉到返回銅鑼灣的公司開會，被問及此事，他僅低調表示：「不清楚！要問電影公司。」還不忘貼心提醒記者小心絆倒，而這次飾演臥底的他，前陣子也在微博上曬出身穿背心、蓬頭垢面的照片，看起來相當憂鬱、憔悴，並表示為了電影角色辛苦都是值得的，「不忘初心，努力做到最好」，讓影迷相當期待他在片中的表現。