大陸中國廣核集團發出公告稱，廣東台山核電廠1號機組運行過程中出現「少量燃料破損」，經中國和法國雙方技術人員溝通，決定停機檢修，查找燃料破損原因，並更換破損燃料。該公告強調，台山核電廠的核反應堆「安全可控」。

《英國廣播公司》報導，台山核電合營公司法國電子集團（Électricité de France EDF）發表聲明稱，表示台山核電合營公司的決定，與EDF在法國管理核電事宜的程序一致。

今年6月中旬，號稱世界上單機容量最大的廣東台山核電站的安全性受到外界質疑，法國電子集團旗下核能產品供應商法馬通（Framatome），被美國媒體揭發，一度求助美國能源部，形容核電站面臨「迫在眉睫的放射性威脅」。

報導說，事件曝光後，台山核電方曾強調核電站及周邊環境指標正常，質疑西方媒體「造謠」、「炒作」，但中法雙方召開特別會議調查，而EDF事後承認，台山一號核反應爐內發現的稀有氣體是氪和氙，而其積聚似乎與部分燃料棒出問題有關，但氣體積聚水準低於中方允許上限。

中國廣核集團最新的聲明表示，台山核電廠1、2號機組投產以來都安全穩定運行，各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求，核安全和環境安全有保障。

但其聲明同時承認，1號機組運行過程中出現「少量燃料破損」，但稱這破損是在規範允許範圍，但集團考慮到1號機組使用全球首推的歐洲壓水堆（European Pressurized Reactor，EPR）技術，剛投入運行不久，決定以「安全第一」的保守決策，決定把1號機組停機檢修，查找燃料破損原因，並更換破損燃料。

台山是全球首個啟用ERP反應堆的核電站，另外三座正在或將會採用該技術的有法國弗拉芒維爾（Flamanville）三號機組、芬蘭奧爾基洛托（Olkiluoto）核電廠三號機組和中廣核參與投資的英國欣克利角C（Hinkley Point C）核電站。

ERP技術由法馬通於1990年代中期開始設計，每台機組預計使用壽命為60年。廠方稱其優點為採用了先進的安全與能效技術，產生廢料比傳統反應堆為少。