美國佛州近5成成人完成疫苗接種，不過仍不敵Delta變種病毒入侵，前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，看到美國CDC發表國慶日後疫情爆發的研究，一般人看到標題可能就會被嚇死；此外，對於有網友傳來某號稱骨科權威醫師的影片，並相信「反疫苗言論」，林氏璧則打臉「根本都在胡扯」。

根據美國疾病管制暨預防中心CDC公布，佛州31日新增2萬1683人確診，值得注意的是，約有48.7%的佛州人已接種疫苗，讓眾人意外，因此包括環球影城、奧蘭多海洋世界等遊樂園已在昨天重新要求遊客必須戴上口罩才能入園。

Delta全球延燒！美研究「傳染力如水痘」 陳時中：邊境必須提高警覺

林氏璧今(1)日在臉書表示，根據美國CDC的說法，打完疫苗感染者仍創新高，恐怕得把Delta視為新病毒，並說看到美國CDC發表國慶日後疫情爆發的研究，一般人只看到標題可能就會被嚇死。

林氏璧指出，他有強烈的感覺，近來國外那套「反疫苗的言論」逐漸滲透到國內，並透過以影片、貼圖、文章等方式入侵，讓有些長輩深信不疑，並舉出有網友傳一個號稱骨科權威講疫苗的影片給他看，讓他忍不住直呼「我真的快暈死了，根本都在胡扯，你們為什麼要相信骨科醫師說疫苗呀？」

林氏璧警告，美國就是被這些人害慘了，有快一半的人死都不想打疫苗，呼籲千萬不能步上他們的後塵。