大陸男星吳亦凡深陷桃花風波，儘管發文澄清否認，仍遭北京朝陽警方通報刑事拘留，被列為強姦案的重大嫌疑人，雖然還沒有定罪，但有網友指出在大陸通常被刑事拘留無罪的概率是萬分之四，等於是罪證確鑿才會動手抓人，吳亦凡已經很難脫身。

吳亦凡除了被網紅都美竹爆料之外，還疑似涉性賄賂、毒品等等9大宗罪，遭到警方逮捕，據悉，吳亦凡會被拘留，除了是因為罪證確鑿外，也是怕他會逃往國外，就有人踢爆吳亦凡的團隊已經詢問包機細節，準備隨時要逃回加拿大。

消息曝光後，在微博掀起熱議，有網友表示吳亦凡這次難脫身，「冷知識：在中國被刑事拘留無罪的概率是萬分之四。」還有網友補充，「主要是刑事拘留屬於刑事強制措施，假如抓錯人，嫌疑人是可以申請國家賠償的，所以沒有十足把握是不可能隨便刑事拘留的。」

該網友指出：「刑事拘留→批准逮捕→審查起訴→一審→（二審→再審）→坐牢吧你！」更有人直言：「被刑拘的話其實基本上就是定罪了，只剩下一些取證資訊整理。」據大陸《刑事訴訟法》，刑事拘留多為37天，審查結果出爐，不須逮捕會立即釋放，但需要繼續偵查就可以取保候審或者監視居住。