東京奧運拳擊女子51公斤級，中華隊好手黃筱雯挺進四強，確定有獎牌入袋，為我國奧運拳擊史上第一面奧運獎牌，黃筱雯自幼父母離婚，父因吸毒曾三度入獄，自卑的她因拳擊找到人生方向，並立志活出自己人生。黃筱雯高中教練林漢清也讚，黃發揮超常水準，善用優勢攻擊，相信她能為台灣取得不錯的成績。

奪牌背後藏著辛酸的故事，黃筱雯曾在受訪時透露，自己一歲時父母離異，從小由阿公阿嬤養大，而父親因為吸毒曾三度入獄，讓小時候的她很自卑，而教練劉宗泰代替父職，成為黃筱雯重要的陪伴，一步步帶著她走向東京奧運，成為台灣金牌的希望。

黃近日在臉書提到，我改變不了原生家庭的環境，但我能改變我自己的命運，甚至，我想改變家人的命運，彼此互相支持與祝福，在生命個體上活出自己的人生。

黃筱雯的高中教練林漢清，同時也是劉宗泰啟蒙教練，形成拳擊界少見的罕見師徒組合。林漢清指出，陪伴黃筱雯超過十年的時間，對她就像自己的女兒，有時候也會撒嬌，她對於教練交代的練習，都會自律與堅持的完成。

林漢清透露，黃筱雯曾在高中第一次比賽沒拿到獎牌，一度曾想過放棄，還好當時與教練劉宗泰的不斷支持鼓勵，她走出低潮，甚至在世界青年拳擊錦標賽中拿到世界第二，讓她踏入國家隊，打出越來越好的成績。

林漢清表示，在今日比賽中，黃筱雯有發揮平常的水準，不只把握進攻技巧，攻擊時間也抓的準確，更也成為他的致勝關鍵，打得十分精彩。

林漢清說，對於對於4日準決賽將力克土耳其好手薩克洛盧，筱雯必須利用身材的優勢進行進攻，對她有很大的信心，相信她能為台灣取的不錯的成績。

此外，黃筱雯母校台北市立蘭州國中師長及學弟妹，今天在臉書為黃筱雯繼續集氣，「破台灣拳擊紀錄，第一面奧運獎牌，奪金邁進！蘭州全體親師生同賀，集氣為筱雯、宗泰教練加油！」校長江幸真說，黃筱雯不向命運低頭，全校師生以她為榮。

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