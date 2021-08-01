藝人琳妲(林羿禎)擁有甜美可愛的外型，為中華職棒Lamigo桃猿隊啦啦隊成員之一，也經常參加許多綜藝節目，受到觀眾朋友的喜愛。最近琳妲在社群上分享日常生活，上傳1部運動短片，她火辣的身材，引起許多網友的關注。

琳妲昨(31日)在社群IG上分享一部運動短片: 「 下雨天在家運動。」她穿著一件低胸休閒運動裝，胸口前U型領口曬出爆乳、豐滿的上圍，相當吸引粉絲注目，她在影片中，伸展筋骨來放鬆身體，運動過後，琳妲流了滿身大汗，令許多粉絲看得直呼: 「好性感喔! 」

琳妲在家裡運動，大方曬出好身材。(圖/琳妲IG)

琳妲最近在社群上分享自己的心情:「無論生活怎樣再困難，都不要忘記你的笑容很重要，願每個人能成為自己的太陽。」她在海邊坐在盪鞦韆上，展現出燦爛的微笑，曬出性感的肩膀、鎖骨，將自己打扮得相當體面。

許多網友開心地回應: 「最喜歡妳的笑容」、「背景好適合妳」、「我做妳的太陽」、「妳的笑容好美，一起加油!」、「謝謝老天，讓我認識了琳蛋」、「談戀愛了!怎麼這麼美」。