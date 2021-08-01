安妮上節目分享生活中身材帶來的好與壞。（中天綜合台提供）

蔡小潔（左起）、黃喬歆、Hebe、Apple、蘿莉塔以及安妮上節目分享趣事。（中天綜合台提供）

中天《同學來了》2日播出主題「誰說大胸女孩才吃香？微胸部也是很夠用？！」，邀請安妮、蘿莉塔、Apple、黃喬歆、蔡小潔等來賓，分享生活中因身材所帶來的好與壞。俄羅斯女神安妮來台發展近10年，仍無法適應台灣人對於女生要穿內衣的保守想法，不喜歡被內衣束縛的她，透露：「有時候來工作也不穿！」此話一出驚呆在場所有人。

安妮說在國外不穿內衣沒什麼，來台灣卻因IG上一張「無罩」照片引發網友熱議，甚至上了新聞，令她很困惑。安妮還說前男友曾帶她去見家人，對方為求她穿內衣再出門，特地買包送她，讓她不解：「為什麼要這樣，自然不好嗎？」阿Ken附和：「台灣人比較害羞啦，安妮我會投妳一票，就等妳改變這一切了。」

有著F罩杯的女藝人黃喬歆（瑤瑤），經常在社群中分享火辣美照，超胸身材引人遐想，她在節目上提到過去因身材而遭騷擾的不堪經驗：「走在往捷運站的路上，突然有人衝過來，下一秒就伸手撐住我的胸部！」阿Ken聽了一臉驚訝：「還是他是怕妳會跌倒？怎麼會有人這樣撐！」

黃喬歆（瑤瑤）坦言那30秒的時間腦袋一片空白瞬間爆哭：「我以前都說要是遇到色狼一定打爆他，但自己遇到的當下就嚇傻了，現在想到還是有氣！居然沒有抓住他！」主持群除替她抱不平，也不忘叮嚀要多注意自身安全，若是遇到這種狀況一定要讓他們受到法律的制裁。

此外，蘿莉塔主張「小胸才時尚」表示有朋友穿精品服飾，但因上圍太豐滿把品牌logo撐到變形，瞬間飄出「嬸味」；而安心亞認為：「自己喜歡覺得舒服比較重要，因為大跟小的好壞都是集體意識，並沒有一定哪個比較好！」《同學來了》周一至周五晚9點在中天綜合台播出。