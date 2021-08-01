《那些要我死的人》安潔莉娜裘莉。（CATCHPLAY提供）

影音平台「CATCHPLAY＋」8月新片超強女子集結，安潔莉娜裘莉、露西德拜帶頭強勢出擊，在最新上架新片《大獵逃》、《那些要我死的人》，分別各展女性強大功夫，正面迎擊欺負她們的人；凱莉默里根與《追殺夏娃》金獎編劇艾莫芮德芬諾合作的《花漾女子》，同樣要渣男們小心。她們也同時是孩子的母親，工作上大綻光芒，於私也展現無比韌性，入圍奧斯卡影后的凱莉墨里根曾說，封城在家時間都被小孩佔據，《追殺夏娃》編劇暨《花漾女子》導演艾莫芮德芬也說，「雖然沒什麼自己的時間，但能讓日子有些條理；要不是為了我的小孩，我會睡到下午4點。」

還有金球獎得主羅蘋萊特自導自演《勇抱大地》及記錄香港名導許鞍華的光影人生新片《好好拍電影》，以心靈療癒觀眾，展現女性面對人生各種變動艱難時刻，如何堅毅面對。

及日本暢銷小說多次影視改編的新片《澪之料理帖》，見證女將如何用食物同時溫暖觀眾的胃和心，此片眾星雲集，女星松本穗香和奈緒主演，淺野溫子、藥師丸博子、反町隆史、松山研一、窪塚洋介、藤井隆、前「乃木坂46」成員衛藤美彩精彩跨刀；在各大影展佳評如潮的紀錄片《我來自北韓 我想回平壤》，則是一位北韓媽媽意外滯留首爾7年，為了想回到北韓與家人團圓，至今仍持續努力的真情告白。

另外，首季便橫掃口碑、一舉囊括金鐘獎「迷你劇集獎」、 「迷你劇集／電視電影女配角獎」與「戲劇類節目剪輯獎」三項大獎的台式喜劇《俗女養成記》，第2季也將在8月8日正式於CATCHPLAY＋與華視主頻登場。這齣由陳長綸、嚴藝文共同執導，謝盈萱、吳以涵、陳竹昇、溫昇豪、藍葦華、于子育、楊麗音、夏靖庭、宋偉恩主演，改編自江鵝同名散文，講述台灣六年級女生的成長故事，引領台灣《俗女》風潮，這次原班人馬回歸，萬眾期待的嘉玲回來了，「台灣俗女風潮」也將引領這個夏天。