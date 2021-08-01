我國高球好手潘政琮今天在東京奧運男子高爾夫加賽摘銅，倒吃甘蔗的過程不但令人激賞，最後深情親吻桿弟老婆林盈君，鶼鰈情深更是羨煞外界。其實林盈君是台北市前立委林鈺祥的千金，小潘逆轉摘銅峰迴路轉，也讓家族成員興奮不已。

林盈君來自政治世家，運動員老公卻是家族的話題人物，小潘5歲就被桿弟媽媽發掘出高球天分，15歲代表我國於杜哈亞運奪銀，5年前於里約站上奧運殿堂，近4年征戰美國PGA職業巡迴賽，這次東奧更展現超強抗壓力，在名將如雲的7人加賽中勝出，都令家族無比驕傲與津津樂道。

潘政琮與林盈君結婚4年多，這次夫妻更攜手出征東奧，由林盈君擔任桿弟，成為小潘一舉摘銅的最大功臣。林家還透露小潘體貼的一點，怕老婆當桿弟扛的球袋太重，很重的鐵桿小潘都自己拿，堪稱「疼某大丈夫」。

小潘近年在美國参與PGA、聯邦盃等各項賽事，並協助台灣傑出青少年高爾夫選手申請獎學金赴美大學進修，每年並返台參與第一社會福利基金會的慈善募款，照顧殘障青少年的活動。