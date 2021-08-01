由已故著名導演陳木勝執導，甄子丹、謝霆鋒主演警匪動作片《怒火》上月30日在大陸上映，截至1日下午，上映不到3天票房已超過2億人民幣（約8.65億台幣），不僅電影賣座，貓眼預測高達10億，口碑也相當不錯，目前豆瓣評分7.8，緊湊的劇情加上精采的打戲，讓不少觀眾盛讚該片是「近幾年最好看的港片」。

雖然票房不及甄子丹之前主演《葉問4：完結篇》3日破3億人民幣（約12.9億台幣）的佳績，但在新冠肺炎疫情的影響下，能有這樣的成績實屬不易，目前也有機會超越劉德華、劉青雲主演《拆彈專家2》年初4天4.2億人民幣（約18.1億元台幣）的紀錄。而該片也是謝霆鋒睽違多年的回歸之作，是他繼2017年主演《鋒味江湖之決戰食神》後再次擔任主角，雖然在片中飾演反派，依舊圈了大批粉絲，網友看完後紛紛誇他「演技、顏值依舊在線」，還有影迷笑喊「求你別在當廚師、上綜藝了，回來多演戲吧」。

另外，謝霆鋒還為該片親自作曲並演唱了主題曲〈對峙〉，他說在拍攝時腦海不斷浮現一些旋律，逐一記下便成為主題曲的雛型，創作時他也頻向甄子丹詢問意見，還請對方在MV中彈鋼琴，謝霆鋒誇甄子丹「我好羨慕男生會彈琴，1個武功高強的人彈琴是件好有型的事」，笑喊一定要拿最好的琴給甄子丹，於是找來1部價值200萬港元（約720萬台幣）的三角鋼琴讓他演奏，而謝霆鋒也以全球只有29支的私人珍藏電吉他迎戰，營造一個最華麗的音樂火拼畫面。