台南市1日雨量達停班停課標準，1日凌晨3點開始降下大雨，全市13個行政區淹水，隨著晚間雨勢轉小，台南市政府表示，依中央氣象局預報資料顯示，西南氣流逐漸往巴士海峽移動，轉為西南風，中南部雨勢將趨緩，24小時預報雨量在豪雨等級以下，明天正常上班上課。

台南市政府晚間表示，0730豪雨災害應變中心自8月1日20時調降為三級開設，本府各局處及區公所仍會對所轄業務及轄區內降雨隨時保持警戒。