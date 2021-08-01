西南氣流南移 台南明天正常上班上課 21:002021/08/01 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南樹谷園區台積電18廠工務所停車場淹水。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市1日雨量達停班停課標準，1日凌晨3點開始降下大雨，全市13個行政區淹水，隨著晚間雨勢轉小，台南市政府表示，依中央氣象局預報資料顯示，西南氣流逐漸往巴士海峽移動，轉為西南風，中南部雨勢將趨緩，24小時預報雨量在豪雨等級以下，明天正常上班上課。 台南市政府晚間表示，0730豪雨災害應變中心自8月1日20時調降為三級開設，本府各局處及區公所仍會對所轄業務及轄區內降雨隨時保持警戒。 豪雨狂炸 台南高雄今日停班課 蔡政府在許下外交願望之前，小心點！ #正常上班上課 #西南氣流 #雨勢 #台南市政府 #明天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南大雨轟整夜 保安火車站涵洞淹2公尺 仁德交流道北上封閉 09:052021/08/01 生活 雲林跨嘉義通勤族 免費快篩 04:102021/08/01 地方新聞 暴雨炸台南 新化區新和庄水淹小腿 居民急撤離 12:172021/08/01 生活 慢遊台南博物館 台南推6大博物館主題路線 15:532021/08/01 生活 西南氣流強降雨 台南封閉28處路段19座橋 10:342021/08/01 生活 警戒降級 台南曾文區議員選戰先升溫 04:102021/08/01 地方新聞 東奧》潘政琮勇奪高球銅牌 桿弟媽媽與有榮焉 17:382021/08/01 體育 台南一夜大雨 善化累計雨量衝全國第3名 09:342021/08/01 生活 打破時間跟空間 把世界當教室 04:102021/08/01 焦點要聞 彰化首日上班快篩補助 7大族群受益 04:102021/08/01 地方新聞 南台灣仍「紫爆」 9縣市豪大雨一路下到明天 19:252021/08/01 生活 生活熱門新聞 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 Delta病毒恐走向「流感化」 醫揭最危險的是這個族群 - 生活 打高端才是真聰明 他列舉3理由：符合印度神童預言 - 生活 好市多買大熱狗現在附送「這包」 千人驚喜：聽見大家心聲了 - 生活 光看標題就被嚇死 前台大醫揭美國Delta大爆發原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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