國內有90萬人在等待高端疫苗，衛福部長陳時中日前表示，最快8月就能開打高端疫苗，不過食藥署長吳秀梅今天表示，目前高端疫苗已開始進行檢驗封緘程序，不過由於這是首批送檢的疫苗，因此需要走完整的30天流程，按時程推算最快也要等到八月底才能開打，應趕不上第五、六輪公費疫苗接種。

吳秀梅表示，高端近日已將首批疫苗送至食藥署進行檢驗封緘，但有別於AZ、莫德納疫苗已在國內有多批的使用經驗，首批高端疫苗將會走完整的封緘流程，至少需要花上30天的時間。

吳秀梅受訪時並未透露首批送驗的高端疫苗共有多少劑量，但她強調不會簡化任何流程，一定會為民眾做好把關，至於聯亞疫苗目前審查進度為何？吳秀梅則說尚未決定專家會議時間。

聯亞疫苗日前向食藥署繳交補件內容，吳秀梅表示，就算完成補件，也要經過食藥署同仁的資料整理，最後才能進入審查，自己雖然不是很清楚補件細節，但相關流程都已積極進行中。