35歲韓國女星申高恩2011年以歌手身分出道，音樂劇《宮》為開端成為音樂劇演員，也曾在綜藝節目《蒙面歌王》大秀歌唱實力，而後參與《皇后的品格》演出，正式展開演員活動。尹鍾和曾與李敏鎬合作電影《江南1970》，2015年在拍攝《夏娃的愛情》時發現罹患骨髓癌便進行手術，原本打算在術後4天趕回劇組拍攝，但為了專心接受治療，不得已宣布辭演，休養一年後才重返電視圈。

她在韓劇《相信愛情》中飾演一個充滿勇氣、有著如野草般生命力旺盛的女人，夢想是成為一名時裝設計師，李善鎬則是一個聰明又有能力的企業接班人，同時也是申高恩素未謀面的姐夫，2人互不相識卻對彼此有好感，儘管他們愛得濃烈，卻因身家懸殊得不到祝福。尹鍾和飾演李善鎬同父異母的弟弟，為了獲得父親認同，不惜犯下違法的事，他因危險駕駛造成申高恩的雙胞胎姊姊傷重不治，不僅毀了2個家庭，也讓申高恩懷恨在心。

戲裡申高恩恨透尹鍾和，戲外卻是相當甜蜜，她今年3月時曾在IG表示「那位在拍戲現場給我正能量的人，現在已成為我最珍貴的人，而且答應照顧我一輩子」，隨後於5月結婚，因疫情影響，只有邀請家人和最親近的朋友參加。不僅如此，飾演申高恩弟弟的全勝彬，與前人氣女子團體「Baby VOX」 成員沈恩珍也有感情線，2人已在今年1月登記結婚，讓申高恩與沈恩珍成了另類的妯娌。《相信愛情》3日起在東森戲劇台播出。